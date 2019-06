Alessandra Amoroso: "Mi dedico alla famiglia, ma non scompaio"

Un vulcano esplosivo di energia e voglia di fare. Dopo il suo ultimo tour, Alessandra Amoroso aveva dichiarato che si sarebbe ritirata, dopo dieci anni ininterrotti di lavoro, per un po', per mettere in ordine le cose lasciate in sospeso. Ma in pochi le hanno creduto. Infatti la cantante non si è fermata ed è entrata prepotentemente per il titolo di tormentone dell'estate 2019 con “Mambo salentino” assieme ai Boomdabash, ha registrato al Teatro Carcano di Milano lo Speciale VH1 Storytellers (in onda alle 21:10 il 3 luglio su VH1 e alle 23 su Paramount Network, Spike e VH1), e sta ultimando i preparativi per il mega raduno con i fan per festeggiare i dieci anni di carriera insieme. L'appuntamento è il 20 luglio a Cinecittà. Abbiamo incontrato l'artista dietro le quinte dei Seat Music Awards, l'ultimo appuntamento andrà in onda in prima serata su Rai Uno il 21 giugno.

“Sì mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c'è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano..."“Io non lo escludo! All'estero si fanno operazioni di questo genere basti pensare a Ed Sheeran che esce con un disco di duetti a luglio”.“Sono in una fase in cui voglio scoprire nuove cose e trovare un nuovo modo per esprimermi”.“Esattamente. Ho ricevuto un messaggio da Ketra e poi da Angelo dei Boomdabash che mi volevano fare ascoltare un brano su Whatsapp. L'ho ascoltato e me ne sono innamorata, semplicemente. Questo mood non l'avevo mai toccato e mi diverte molto: è come sono io!”.“Sono un po' pazza, mi piace ballare e fare caciara e devo dire che ho trovato i compagni più giusti che potessi mai incontrare nella mia vita, io li adoro e sono grandi amiconi, sono famiglia, sono la mia terra”.“Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più”.