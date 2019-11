Alessandro Graziani parla di Serena Enardu: "Ci siamo avvicinati tanto, la lontananza non è un problema"

La messa in onda di Temptation Island è terminata da ormai diverse settimane e la situazione delle coppie entrate nel fatual show di Maria De Filippi sembra ormai definita. Molte delle coppie si sono separate e i singoli sono rimasti in contatto con i tentatori del programma. Tra questi c'è Serena Enardu, la cui relazione con Pago è terminata in maniera burrascosa durante il programma.

Il rapporto tra Serena Enardu e Alessandro Graziani continua a essere sotto i riflettori, perché già durante le riprese nel resort in Sardegna i due si sono avvicinati tantissimo, tanto da sviluppare una forte intimità. Tra le cause della rottura con Pago, anche se non è certo la principale, c'è proprio questa complicità. La relazione tra Serena Enardu e il cantante è durata in tutto 6 anni e sembrava essere solida fino a che i due non si sono trovati a dover fare i conti con la lontananza forzata e con le tentazioni, alle quali non hanno retto.

Serena Enardu non ha mai parlato di Alessandro Graziani da quando è finito il programma, perché avrebbe voluto tutelarlo dalle insinuazioni che nelle ultime settimane si sono sprecate sul loro conto. Il tentatore, però, ha deciso di rilasciare un'intervista a Uomini e Donne Magazine e le sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni: “ Subito dopo la fine del programma ci siamo avvicinati tanto perché, sentendomi in parte responsabile della situazione difficile che Serena stava vivendo, ho voluto starle accanto al massimo delle mie possibilità. ” Volente o nolente, il ragazzo si è trovato coinvolto in un vortice molto grande e intenso, fatto di polemiche e di fazioni contrapposte. Serena Enardu è stata e viene tutt'ora fortemente criticata e Alessandro Graziani si è fermamente schierato dalla parte dell'imprenditrice sarda, difendendo la sua scelta di lasciare il compagno dopo tanti anni.