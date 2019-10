Alessandro Haber: “Una donna che mi ha segnato è stata Giuliana De Sio”

Alessandro Haber ha lavorato con i più importanti registi italiani, da Mario Monicelli a Bernardo Bertolucci fino a Marco Bellocchio e Pupi Avati. Ogni giovedì è in televisione con Maledetti Amici Miei, il programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi che va in onda dal 3 ottobre in prima serata.

Il pubblico si è molto divertito quando, nel corso dell’ultima puntata dello show, l’attore e Monica Bellucci hanno riproposto la scena del famoso bacio di Manuale d’amore 2. Al posto di Riccardo Scamarcio, stavolta sulla carrozzina c’era un eccitato Haber, che non si è affatto tirato indietro.

Intervistato da Libero, l’attore è tornato sull’episodio e ha aggiunto altri particolari sulla sua vita privata. “ Non c’era niente di vero – ammette Haber – , era solo una battuta. In generale quando baci non provi piacere. È come quando passa una donna e le tocchi il culo: non provi mica piacere. A maggior ragione se quel bacio è solo un gioco, il tuo lavoro fatto con ironia. Anche quando fai una scena di sesso in un film non senti un cazzo. La verità è che noi attori cerchiamo di dare verità a qualcosa che non esiste ”.

Alessandro Haber: “Amarsi e ferirsi è la storia di tutti”

L’unica donna che ha veramente colpito l’attore è stata Giuliana De Sio. “ Una donna che mi ha segnato – racconta Haber – è stata Giuliana De Sio: siamo stati insieme tre anni, io avevo 29 anni, lei 19, poi si è rotto qualcosa per colpa di entrambi. Non siamo riusciti a rimediare, perché è la storia di tutti amarsi, lasciarsi, ferirsi. Con lei ci siamo risentiti, ma solo da amici ”.

Nel monologo di Maledetti Amici Miei, Haber ha raccontato un episodio autobiografico che ha sorpreso i telespettatori: quando da piccolo chiese a sua madre se avesse mai praticato una fellatio a suo papà.