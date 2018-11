Alessia Macari, ai ferri corti con Mara Venier? I dubbi in un video su Instagram

Non sono ancora ben delineati i rapporti tra Alessia Macari e Mara Venier dopo quello che è successo a Domenica In nelle ultime settimane. La “Ciociara” infatti dopo quattro puntate, non è stata più contattata per apparire in trasmissione, alzando un polverone mediatico che si è rincorso in un lungo e largo nel mondo dei social. La Macari sarebbe dovuta tornare in trasmissione ieri 11 Novembre, ma al suo post è stata riconfermata Fiorenza D’Antonio. Che la showgirl sia definitivamente ai ferri corti con Mara Venier?

In un video trapelato sui social, riportato qui all’interno dell’articolo, Alessia Macari si mostra mentre gioca con i suoi cani e in sottofondo si sente il rumore della sigla di Domenica Live di Barbara d’Urso. Il video è stato caricato intorno alle 15 di ieri pomeriggio. La Macari stava facendo semplicemente zapping oppure il video era una frecciatina non troppo velata alla conduttrice di Domenica In? Non c’è stata nessun’altra replica né dalla showgirl nédalla Venier, la vicenda ancora oggi resta avvolta nel mistero. I più informati però ammettono che tra la Macari e Mara Venier non c’è stata nessuna lite e che l’uscita di scena da Domenica In, è dovuta all’impegno della “Ciociara” con Tale e Quale Show. Infatti Alessia Macari è tornata nel talent di Carlo Conti per gareggiare nel Super Torneo dei Campioni, e le prove e le lunghe sedute di trucco, impedirebbero alla showgirl di prendere.