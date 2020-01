Alessia Macari: "Ora vorrei l'Isola dei Famosi"

Alla vigilia della nuova edizione del Grande Fratello Vip (al via il prossimo 8 gennaio con Alfonso Signorini) un'ex vincitrice torna alla ribalta. Alessia Macari è pronta a cimentarsi, ancora una volta, in un reality. La soubrette di "Avanti un altro" nata in Irlanda, ma originaria della provincia di Frosinone, ha confessato di puntare alla partecipazione della prossima edizione de "L'Isola dei famosi". Rispondendo alle domande curiose dei suoi follower su Instagram, la Macari ha parlato della sua predilezione per i reality e di quanto questi le abbiano portato fortuna in campo lavorativo.

Sono passati quasi quattro anni dall'uscita trionfale dalla casa del Grande Fratello Vip della showgirl. Nel 2016, infatti, Alessia Macari vinse il reality condotto da Ilary Blasi, superando personaggi amatissimi come Valeria Marini e Stefano Bettarini. Da allora la 26enne di Dublino ha lavorato in molti programmi (Tale e Quale Show, I Soliti Ignoti, Scherzo Perfetto, Live Non è la D'Urso) e ha addirittura pubblicato un nuovo album di canzoni dal titolo "Cambiamo continente". Oggi la Macari è sposata con il calciatore Oliver Kragl e sta trascorrendo una romantica vacanza alle Maldive in compagnia del marito. Proprio dal caldo sole dell'oceano Indiano Alessia ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan, svelando i suoi desideri per il futuro. " Farò l'Isola dei Famosi? Vorrei.... " ha ammesso lei, proseguendo: " Certamente rifarei il GF Vip da sposata e subito pure ".