Grande Fratello Vip: si aggiungono 3 concorrenti. E c'è pure Paola Di Benedetto

C'è grande attesa per il Grande Fratello vip, lo spin-off del reality show dedicato ai "very important people", la cui nuova edizione verrà presumibilmente trasmessa a gennaio dell'anno alle porte. A far discutere, già tanto, del Gf Vip, sono le prime indiscrezioni trapelate in rete sul cast, che vedono ufficialmente ingaggiati come concorrenti l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic, il modello Andrea Denver e il cantautore Pago. E, oltre ai primi 3 personaggi famosi , confermati tra i partecipanti al noto reality - rimasto orfano della conduzione di Ilary Blasi- si sono aggiunti nel cast i nomi di altre tre celebrità.

È stato l'autore televisivo, Gabriele Parpiglia, a lanciare i nomi dei gieffini in procinto di fare accesso nella casa del Grande Fratello. Parpiglia ha rotto il silenzio sui nomi in questione, durante un suo intervento al format di Maurizio Costanzo - Strada Facendo - trasmesso sulle frequenze di Rai Isoradio. Si tratta di 3 celebrità che, nelle ultime settimane, erano già fortemente richieste dai telespettatori di Canale 5 per il reality. O almeno questo è quanto si evince dai nomi di vip recentemente suggeriti dal web sulle pagine social del Grande Fratello. L'attore Paolo Ciavarro, la web influencer Clizia Incorvaia e la storica madre-natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto, sono i vip che Gabriele Parpiglia ha confermato nel cast del Gf Vip 4 in anteprima assoluta, rivolgendosi ai radioascoltatori.

Le news concernenti il cast del Grande Fratello Vip 4 sono in continuo aggiornamento. E, ora, oltre ai primi sei personaggi famosi ad oggi anticipati, si aggiungono altri nomi di potenziali nuovi gieffini, quali: Aristide Malnati, Antonella Elia, Adriana Volpe, Barbara Alberti, Fabio Testi, Antonio Zequila.

Quest'ultimo, attore e personaggio televisivo, avrebbe confermato la sua partecipazione al rinnovato Gf vip, commentando i messaggi riportati da una sua sostenitrice sotto un recente post del Grande Fratello. "Maurizio Costanzo?", si chiede qualcuno sotto una foto postata dal Gf su Instagram, che mostra la sagoma di un misterioso vip pronto ad accedere nella casa più spiata d'Italia. "Ma anziché fare il GFvip, perché non date l'opportunità alle persone non conosciute di farlo?", domanda un altro utente. Poi arriva il commento di una sedicente fan di Antonio Zequila: "Forza Antonio!". Al primo commento della donna, Zequila ha risposto con emoticon di faccine felici dalle aureole in bella vista. E alla risposta giunta dal presunto neo gieffino vip, è seguito un altro commento della fan, che ha poi scritto taggando il suo beniamino: "Farò il tifo per te dall'America!". In risposta al secondo messaggio di supporto in questione, Antonio ha, infine, ribattuto con una serie di emoticon di baci.

