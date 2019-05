Alessia Macari litiga col marito la prima notte di nozze, ma lei smentisce

Sono convolati a nozze lo scorso 20 maggio, ma la prima notte da marito e moglie di Alessia Macari e Oliver Kragl pare sia finita tra insulti e minacce che avrebbero richiesto l’intervento della polizia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, terminati i festeggiamenti di una cerimonia assolutamente top secret, la ex vincitrice del Grande Fratello VIP e il calciatore del Foggia avrebbero trascorso ore molto concitate. Come riportato, alle prime luci dell’alba di lunedì 21 maggio, è arrivata alla Polizia di Stato una telefonata per una richiesta di intervento presso la location dove la Macari e Kragl soggiornavano. Il motivo: lite tra coniugi.