Alessia Marcuzzi completamente nuda, i fan: “Sei ridotta male”

Bella e dalla simpatia contagiosa, Alessia Marcuzzi è una delle donne più amate della televisione italiana, oltre a vantare anche un gran seguito sui social con quasi 5 milioni di follower.

In uno degli ultimi post, però, la Marcuzzi provoca su Instagram facendosi immortalare completamente nuda sdraiata su un fianco, eccetto qualche borsa che copriva la zona inguine e il busto della bella conduttrice. Il motivo? Alessia ha voluto pubblicizzare la sua nuova linea di borse Marks and Angels di cui va molto fiera: interamente realizzate a mano grazie alla maestria degli artigiani italiani, lei stessa le definisce come “la moda in tutte le sue sfumature” per via della varietà di colori tra cui è possibile scegliere. Così, distesa su una spiaggia bianchissima, la conduttrice di Temptation Island Vip ha sfoggiato un fisico da vera modella, che però ha destato non poche reazioni tra i suoi fan.

Lo scatto, infatti, ha fatto il pieno di like (oltre 100mila) e in molti hanno sperato che le borse sparissero per vedere Alessia in tutto il suo splendore. Tra gli innumerevoli cuoricini e commenti di approvazione, però, non sono mancate anche critiche da parte degli haters. “Ma sei sempre nuda, sei una mamma, un pò di rispetto per tua figlia!” , le scrive una follower. “Sei una donna matura e un’ottima conduttrice: non hai bisogno di queste foto da new entry nel mondo dello spettacolo, perdi punti!” , si legge ancora. Ma non è finita: “Certo che a 50 anni nuda per pubblicizzare tre borse di m*rda per quattro soldi in croce… Sei proprio ridotta male…” , “Non hai più 20 anni, ogni frutto ha la sua stagione” e “Ridicola” .

Ormai i vip lo sanno bene, c’è sempre qualcuno pronto a criticare. A quanto pare, però, Alessia Marcuzzi ci ha fatto l’abitudine e non sembra curarsi minimamente del giudizio degli utenti della rete.

