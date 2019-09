Marcuzzi in costume travolta dalle polemiche: "Basta foto sguaiate"

Impegnata in Sardegna con la seconda edizione di Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi si è divertita a postare uno scatto in costume da bagno non immaginando che le critiche avrebbero invaso il suo profilo Instagram.

Un bikini a righe realizzato da una cara amica, il viso completamente struccato e la lentiggini in mostra: ma gli utenti della rete hanno notato ben altro nella foto di Alessia Marcuzzi e in brevissimo tempo si sono riversati sul suo profilo social ufficiale riempiendola di insulti e commenti dispregiativi. “Sei una bella donna...Che necessità hai di postare una foto così sguaiata?”, ha commentato un hater, rimproverando alla conduttrice Mediaset il fatto di essersi mostrata con le gambe troppo divaricate. “Sempre a gambe larghe, tipico”, “Sei una bella donna ma ora hai rotto le palle! Ma perché vi mettete sempre in mostra?”, “Che ridicola che sei ....la femminilità non sei tu”, si legge tra le varie critiche sul post della Marcuzzi.

Nonostante gli innumerevoli commenti negativi, la conduttrice ha preferito non replicare alla violenza degli haters, ma si è goduta i messaggi positivi di chi riconosce quanto sia bella e come rappresenti uno dei volti più affascinanti della televisione italiana. “Su di te starebbero bene anche gli stracci”, “La più bella modella del mondo, “Hai un corpo divino”, "Ciao Bella Hadid", hanno commentato alcuni fan della Marcuzzi, molti dei quali non hanno affatto apprezzato la violenza con cui gli haters le si sono rivoltati contro.