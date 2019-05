La Marcuzzi canta (e balla) con la Venier

È un incontro fra due grandi presentatrici quello che è si è svolto a Domenica In fra Mara Venier e Alessia Marcuzzi. Nel salotto di Rai Uno non si sono incontrare due conduttrici rivali, ma due grandi amiche. Infatti prima che la Venier tornasse in Rai, per un lungo periodo, è stata in Mediaset e ha partecipato come opinionista a diverse edizioni de L’isola dei Famosi insieme ad Alessia Marcuzzi.

E tra le due non è stata una semplice intervista, ma una chiacchierata fra due donne dello spettacolo. Oltre a ricordare i loro momenti insieme, e quella gaffe in diretta tv di Mara Venier quando ha rivelato l’esistenza de La Playa Desnuda, Alessia Marcuzzi si è lanciata in alcune rivelazioni sulla sua carriera ma, soprattutto, ha regalato al pubblico in studio una sorpresa molto divertente. "Io sono convinta di essere una brava cantante e un’ottima ballerina", rivela. E il salotto di Rai Uno si trasforma per un attimo in una pista da ballo, dato che la Marcuzzi trascina la Venier e sua madre (presenta in trasmissione) in una ballo scatenato sulle note di "Carmela è una bambola".

"Per consolidare la mia carriera sono stata guidata dalla persona giusta. Non tutti possono fare ciò che desiderano da bambini, fare quello che faccio è stato un sogno ad occhi aperti. Sono stata guidata da una buona stella", afferma la Marcuzzi. "Un altro sogno da realizzare? Un programma sui viaggi e far scoprire ai telespettatori luoghi inesplorati", conclude.