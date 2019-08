Alessia Marcuzzi nuda a New York e il web si scatena

Ultimi giorni di vacanza negli Stati Uniti per Alessia Marcuzzi che a settembre è pronta a ritornare in televisione alla conduzione di Temptation Island Vip. La popolare conduttrice si trova a New York in compagnia del compagno Paolo e dei figli, Mia e Tommaso. La comitiva è giunta nella Grande Mela al termine di un tour americano che ha toccato San Francisco, Los Angeles e le isole Turks and Caicos. Come di consueto Alessia Marcuzzi ha voluto condividere con i suoi fan i momenti più belli della permanenza a New York sui social network. Una fotografia scattata da suo marito ha, però, scatenato la solita pioggia di critiche nei suoi confronti.

Nella foto Alessia Marcuzzi è sul terrazzo delle camera di hotel dove alloggia a New York. Sullo sfondo si vede lo skyline della metropoli e lo splendido cielo segnato dai colori del tramonto, mentre in primo piano c’è lei. Nuda, con indosso solo un perizoma e le braccia a coprire il seno. Una foto, come lei stessa ha spiegato, fatta da suo marito Paolo che però non è piaciuta proprio a tutti. Tra decine di commenti entusiasti per la posa e lo scenario, altrettanti ce ne sono stati per criticarla sul suo continuo volersi mostrare sexy e svestita sui social network.