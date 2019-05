Alessia Marcuzzi festeggia Inzaghi per la vittoria della Coppa

La relazione tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi si è conclusa nel 2004, ma i due hanno mantenuto ottimi rapporti così, in seguito alla vittoria della Coppa Italia per la squadra guidata dall’allenatore, la conduttrice ha esultato insieme a lui e alla moglie, Gaia Lucariello.

Com’è noto, la Marcuzzi ha scelto di avere rapporti civili con tutti i suoi ex compagni rendendo la sua famiglia allargata una delle più invidiate degli ultimi tempi. Alessia, che dopo la fine della relazione con Simone Inzaghi – dal quale ha avuto il figlio Tommaso – ha avuto anche una storia con Francesco Facchinetti, padre della sua secondogenita Mia, oggi è legata al produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, che ha sposato nel 2014. Insieme al marito, Alessia Marcuzzi frequenta quotidianamente i suoi ex compagni e, in occasione delle nozze di Inzaghi con la Lucariello, lei ne è stata anche la testimone.

Insomma, i rapporti tra la conduttrice e il padre del figlio Tommaso sono ottimi e, a testimonianza di ciò, la Marcuzzi ha seguito in diretta tv la finale di Coppa Italia che ha decretato la vittoria della Lazio, squadra guidata proprio dall’ex Inzaghi. Tramite una serie di Instagram story, la conduttrice ha esultato definendo Simone un “grande allenatore” e commuovendosi nel vedere il figlio Tommaso con Lollo, figlio della moglie dell’ex calciatore, esultare insieme per il trionfo del padre. Nelle storie social della Marcuzzi era presente anche Gaia Lucariello che, dal canto suo, ha dedicato un tenerissimo post al marito che ha avuto modo di seguire personalmente in questa ultima battaglia sportiva svoltasi presso lo Stadio Olimpico di Roma.