Marcuzzi col pancino sospetto: "Tutta ​colpa della pasta di Mara Venier"

Dopo la divertente cena con l'ex marito Gerry Calà, un altro personaggio famoso è stato ospite a casa di Mara Venier. Alessia Marcuzzi e il marito Paolo sono stati a cena dalla conduttrice di Domenica In per una serata casalinga all'insegna del buon cibo. E, anche in questa occasione, non sono mancate le gag e le risate pubblicate in alcuni video condivisi sui social dai protagonisti. A lanciare la bomba, però, ci ha pensato Alessia Marcuzzi, che in alcune Storie pubblicate su Instagram ha mostrato un pancino sospetto: " La sensazione, dopo essere tornata da casa di Mara, è quella di una lieve pesantezza...perchè si mangia troppo bene! Quella pasta era da perdere la testa...così improvvisamente io sono incinta ".

Tutta colpa della buona cucina di "Zia Mara" che negli ultimi tempi eccelle non solo in televisione, con ascolti da record, ma anche ai fornelli. Alessia Marcuzzi e il marito Paolo si sono fatti deliziare dai manicaretti preparati dall'esuberante conduttrice, salvo poi confessare di aver mangiato troppo pesante sui social. Nel video Alessia Marcuzzi si è divertita a mettere in mostra la pancia decisamente gonfia, ma non a causa di una gravidanza bensì di un ricco pasto. L'amicizia che unisce le due conduttrice è ormai di lunga data e entrambe non mancano di incontrarsi, di tanto in tanto, per ridere e scherzare in compagnia dei rispettivi compagni.