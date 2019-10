Mara Venier a cena con i due mariti, Carraro e Calà: il video fa il giro del web

“ Indovina chi viene a cena ?”: è questa la domanda che Mara Venier fa ai suoi fan su Instagram prima di mostrare a tutti l’ospite della serata, l’ex marito Jerry Calà.

Ma la conduttrice di Domenica In non è sola, insieme a loro c’è anche il marito Nicola Carraro: un quadretto familiare davvero simpatico che ha fatto sorridere il web e trasformato il post simpatico in un video virale. Nelle immagini che la Venier ha deciso di condividere sui social, si vede lei intenta a preparare gli spaghetti con il tonno, capperi e olive taggiasche per il marito e per quell’ospite a sorpresa di cui ha rivelato il volto solo dopo pochi minuti. “ Mara e i suoi mariti - ha commentato con ironia la Venier, scatenando la risata di Calà e di Carraro, che riprendeva il siparietto divertente – Sono donna de casa io! ”.