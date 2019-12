Alessia Marcuzzi infiamma il web con il suo "body tatoo"

Alessia Marcuzzi ha colpito ancora. L'ultimo post social ha mandato letteralmente in delirio i suoi fan. La popolare conduttrice de Le Iene ha pubblicato uno scatto sexy, che ha scatenato le reazioni positive dei suoi follower e che, tra commenti e like, ha mandato in tilt Instagram. Il risultato? Centomila like e quasi duemila commenti in pochissime ore. Roba da far impallidire le influencer più seguite e apprezzate del web.



Alessia Marcuzzi non è nuova a incantare il popolo del web con scatti audaci. Le sue fotografie in lingerie o semplicemente con una t-shirt indosso richiamano spesso l'attenzione dei suoi seguaci, che la inondano di messaggi e commenti di apprezzamento. L'ultimo in ordine di tempo lo aveva pubblicato pochissimi giorni fa, inneggiando ai suoi amati anni '80 e sfoggiando lingerie nera sexy.

Nelle scorse ore la Marcuzzi si è però superata, postando un autoscatto che la immortala con un body tattoo, come lo ha definito lei. La conduttrice, che nei giorni scorsi ha festeggiato l'anniversario di matrimonio con il suo Paolo, è apparsa in forma smagliante con indosso un body in pizzo nero a maniche lunghe e pantacollant, sempre in pizzo, lunghi. Un costume aderente intero che, agli occhi di molti, la fatta apparire come una moderna catwoman e che ha scatenato la reazione entusiasta di fan e follower. Nessuno si è risparmiato con gli apprezzamenti sotto il post Instagram della presentatrice. Anche le amiche più care, come Elisabetta Canalis e Asia Argento, si sono fatte sentire con frasi decisamente positive.

A 47 anni lei non smette di stupire e nonostante sui social sia spesso bersaglio delle critiche e degli affondi degli hater, lei continua a deliziare i suoi oltre 4, 5 milioni di follower su Instagram. Agli osservatori più attenti non è però sfuggito il collegamento con quanto indossato nel corso dell'ultima puntata de "Le Iene". Alessia Marcuzzi nella puntata di una settimana fa aveva sfoggiato un paio di calze in pizzo decisamente sexy. Già in quell'occasione il pubblico si era scatenato sul web con gli apprezzamenti. Oggi, a distanza di pochi giorni, il body tattoo sfoggiato ha completato l'opera di seduzione messa in atto dall'amatissima Alessia.