Alessia Marcuzzi pronta per Temptation Island Vip: "Brad Pitt e Bradley Cooper verranno lì per tentarmi"

La nuova conduttrice di Temptation island vip si dice pronta per il nuovo viaggio nei sentimenti in arrivo. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un fotomontaggio che la ritrae con il corpo visibilmente deformato, il che sarebbe un'ennesima risposta agli haters che la accusano di abusare di Photoshop. Nell'immagine in questione, la conduttrice figura insieme a Brad Pitt e Bradley Cooper.

"Erano i single più corteggiati del mondo e volevano rimanere liberi, ma dopo avermi vista – ha scritto Alessia Marcuzzi, a corredo del suo simpatico post condiviso su Instagram – hanno cominciato a cercarmi dappertutto. Mi hanno inondato di telefonate, mail e messaggi e ora hanno scoperto che condurrò Temptation Island Vip Sono impazziti e verranno lí per tentarmi, ma io non ci cascherò… giusto???”. Nella descrizione del suo ultimo post, è, inoltre, visibile l’hashtag sibillino pensato dalla Marcuzzi: #glihatersdirannophotoshop.

La nuova edizione del docu-reality sui tradimenti, in versione "very important people", potrebbe andare in onda su Canale 5 entro la fine di settembre.

Arriva lo spot di Temptation Island Vip

"E’ nelle separazioni – recita Alessia Marcuzzi nello spot ufficiale del format prodotto da Maria De Filippi – che si capisce la forza con cui si ama. Ha inizio un nuovo viaggio nei sentimenti. Ha inizio una nuova Temptation Island Vip. Ed io non vedo l’ora". Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Oggi, a sorpresa potrebbe essere saltato il preannunciato ingaggio di Alex Belli e la sua compagna Delia Duran.

