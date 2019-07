Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione

A dare la notizia della conferma di Alessia Marcuzzi come presentatrice di Temptation Island Vip è stato il magazine Spy attraverso un lungo post pubblicato su Instagram. La notizia è stata accolta in maniera molto positiva da parte dei fan, da sempre affezionatissimi alla nota conduttrice romana.

Per molti la presenza della Marcuzzi gioverà molto alla versione del reality per Vip, poiché da sempre specializzata nel condurre trasmissioni con presenza di personaggi famosi. La prima edizione di Temptation Island Vip fu condotta da Simona Ventura che, però, all'inizio di quest'anno ha detto addio a Mediset per tornare in Rai. Da quel momento cominciarono a circolare voci che insinuavano che la conduzione potesse passare nella mani di Belen Rodriguez, poi si parlò di Valeria Marini e infine Ilary Blasi. Maria De Filippi, infine, dopo un'accurata valutazione insieme al suo staff, ha optato per la Marcuzzi.

A rendere ufficiale la notizia, come accennato poc'anzi, è stato il settimanale Spy: "PY UFFICIALIZZA LA CONDUZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI “TEMPTATION ISLAND VIP”: SPETTERÀ AD ALESSIA MARCUZZI. Sarà proprio La Pinella a condurre la seconda edizione di #TemptationIslandVip, il format sui sentimenti di Canale 5. Lo conferma il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 26 luglio". Alessia Marcuzzi, al momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

