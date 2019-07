Alessia Marcuzzi: "Sono fuori controllo". E prende in giro gli hater sui social

Shorts cortissimi, calzini al polpaccio stile collegiale e occhiali scuri a nascondere lo sguardo beffardo. Alessia Marcuzzi si è presa la sua rivincita personale contro gli hater che ogni giorno la bersagliano di commenti negativi e offese sui social. Con un post irriverente, pubblicato sul suo account Instagram, la popolare conduttrice de "L’Isola dei Famosi" si è così presa gioco degli odiatori del web.

Citando la canzone di Fabio Rovazzi "Faccio Quello che voglio", Alessia Marcuzzi ha condiviso sui social una fotografia (scattata per le vie della sua amata Londra) dove appare con una mise molto giovanile sulla quale lei stessa scherza, anticipando i soliti commenti negativi: " Shorts troppo corti", "Non sei più una ragazzina", "Sei ridicola", "Gambe storte", "Faccia da cavallo", "Hai i calzettoni troppo lunghi", "Sei tutta rifatta", "Sei vecchia", "Sei troppo magra", "Sei antipatica", "Sorridi sempre", "Vergognati"....................Cari hater, avete ragione... vi chiedo perdono. Il problema è che spesso faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest'estate poi sono proprio fuori controllo. E del testo tanto non ne ho bisogno...Perché con questa voce qua, Pa, pa, pa, ra-ra, Pa-pa, ra-ra, ra-ra… E’ un problema di corde vocali, capito?? ?".

Nelle stories di Instagram la Marcuzzi ha continuato con la parodia, mostrandosi in camera da letto mentre canta la hit della passata estate "Faccio quello che voglio". Nel video irriverente Alessia Marcuzzi mette in mostra il suo fisico, fa smorfie con la bocca e assume posizioni stravaganti. Il tutto per urtare la sensibilità e pungolare gli hater che quotidianamente la prendono di mira proprio attraverso i canali social. Lei, che sui social si mostra spesso in pose sexy e con outfit provocanti, questa volta ha voluto anticipare le critiche e c’è riuscita in pieno visti i complimenti ricevuti da fan e follower sotto il post.