Alessia Marcuzzi svela i primi retroscena della sua Temptation Island Vip

È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio di Temptation Island Vip. Lunedì 9 settembre su Canale 5 inizia il viaggio nei sentimenti delle sei coppie famose. A condurre il reality sarà Alessia Marcuzzi che riceve il testimone da Simona Ventura, che lo scorso anno condusse la prima edizione del programma. I primi spoiler di cosa succederà sono già stati resi noti: il feeling tra Serena Enardu (fidanzata di Pago) e un single e la fuga dell'attore Ciro Esposito gelosissimo della sua fidanzata. Sul settimanale Chi però Alessia Marcuzzi ha dato altre succose anticipazioni su cosa vedremo nel corso delle prime puntate.



" Ho abbracciato un concorrente dopo aver capito che aveva bisogno di una spalla. - Racconta a Chi la Marcuzzi - Subito vedrete un falò decisamente rovente e un colpo di scena incredibile. E poi a causa di un ingressp diciamo "urgente" mi vedrete in pigiama nel villaggio a causa di una situazione assurda ". Insomma Temptation Island Vip si annuncia ricco di colpi di scena e punta a superare il ventitrè per cento di share raggiunto dall'edizione classica (andata in onda tra giugno e luglio).



"Aveva ragione Maria De Filippi quando all'inizio mi diceva che mi sarei innamorata di questo programma. Io sono innamorata di Temptation Island Vip. E pensare che quando mi ha chiamato per dirmi che ero la presentatrice avevo bevuto (io che sono astemia) e ridevo come una pazza" . La conduttrice, che si trova in Sardegna da un paio di settimane per le registrazioni, non è sola. Al suo fianco, in una casa poco lontana dal villaggio dove alloggiano le coppie e la produzione, ci sono il marito Paolo e la figlia Mia, mentre il primogenito Tommaso si trova a Londra per motivi di studio. Un modo per sentirsi a casa anche lontana dalla sua Milano.