Temptation Island Vip, Serena Enardu pericolosamente vicina a un single

Le registrazioni di Temptation Island VIP sono cominciate da poco più di una settimana e sembra che una delle protagoniste si sia già avvicinata pericolosamente a uno degli aitanti tentatori single. Si tratterebbe di Serena Enardu, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi impegnata in una lunga relazione con il cantante Pago.

L'indiscrezione arriva direttamente dalla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi, che poche ore fa ha condiviso una brevissima clip in cui l'imprenditrice sarda trova un ottimo feeling con il tentatore Alex. “V oglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho ” ha affermato Serena Enardu mentre, in spiaggia, chiacchierava amabilmente con il corteggiatore. La donna, poi, continua: “ Io sto bene, trovare una compatibilità anche a livello empatico non è facile. ” Il riferimento al rapporto instaurato con Alex è chiaro, tanto che nelle immagini successive della clip si evince la complicità dei due mentre il corteggiatore, con i pantaloni e a torso nudo, prende Serena in braccio per regalarle un tuffo in mare in piena notte.