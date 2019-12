Alessio Bernabei scrive ai fan dall'ospedale: "Ho tolto le tonsille"

Dopo aver scelto di intraprendere la carriera da solista, lasciando il suo storico gruppo musicale, Dear Jack - con cui, nel 2013, debuttava sul palco di Amici di Maria De Filippi- Alessio Bernabei è tornato al centro dell'attenzione mediatica per aver rivelato ai fan di essere finito in ospedale. Nello specifico, il cantautore nato a Tarquinia e classe 1992 si è lasciato andare ad un lungo sfogo, nella descrizione del suo ultimo scatto pubblicato in rete. "È da un po’ di tempo ormai che le mie tonsille mi stavano antipatiche", esordisce così l'ex allievo della scuola più amata dagli italiani, Bernabei, tra le righe del suo nuovo post condiviso su Instagram. "Le ho eliminate - aggiunge il 27enne sulle sue tonsille, per poi lasciarsi andare a delle riflessioni maturate circa l'intervento chirurgico subito -. Ora non ci sono più scuse, si dovrà ripartire. Più forti di prima".

L'ex frontman dei Dear Jack, così come quest'ultimo ha riportato su Instagram, si augura di poter tornare a esibirsi "con la gola libera", senza cioé avere più i problemi vocali sofferti in passato, che, evidentemente, hanno sospinto il giovane a farsi operare in ospedale.

Nel suo ultimo messaggio postato per i fan, il cantante non si risparmia neanche sulla sua lontananza dai social. "Vorrei chiedervi scusa- ha scritto, infatti, Alessio, rassicurando così i suoi fedeli sostenitori- per tutta questa mia assenza, ma in realtà vi dico che mi ha fatto bene. Perchè non è che mi conoscessi così tanto. Ho imparato tanto dal silenzio. Il silenzio insegna. Mo basta, però. Stasera caricherò una cosa per voi, che ho scritto in questi ultimi giorni. Una sorpresina. Un pensiero. Uno spiraglio di quello che ho nella mia strana zucca... A presto".

Alessio Bernabei: i fan si preoccupano per l'ex Dear Jack

La nuova foto condivisa su Instagram da Alessio Bernabei, che ritrae il cantante mentre è disteso sul letto di un ospedale, ha fatto in poco tempo incetta di like e commenti. Insieme agli oltre 26.000 mi piace, sono giunti -sotto l'ultimo post dell'ex allievo di Amici- anche molteplici messaggi di auguri scritti dagli utenti. "Sempre al tuo fianco, sempre qui -si legge in un messaggio riportato da un follower, con tanto di emoticon a forma di cuore-. Riprenditi, presto, noi ti aspettiamo. Sempre al tuo fianco, sempre qui". "Non devi chiedere scusa - è un altro messaggio destinato ad Alessio Bernabei-. Riprenditi presto, noi ti aspettiamo come sempre. Ti vogliamo bene!". "Buona guarigione!", esclama, infine, una fan.

