Alex Belli corre da Delia e il pubblico lo affonda: "Peggior attore"

Dopo aver animato la casa del Grande Fratello 16, dove ha avuto un confronto con la sua ormai ex fiamma Mila Suarez, l'attore di CentoVetrine Alex Belli è tornato a far parlare di sé. Nelle ultime ore l'interprete fa, infatti, discutere per via dell'ultimo appuntamento tv di Tempation island vip, che lo ha visto protagonista di un gesto del tutto inaspettato. Alex Belli, subentrato in coppia con la fidanzata Delia Duran, al docu-reality sui tradimenti, al posto di Ciro Petrone e la sua ragazza Federica Caputo, è finito in preda all'ira, dopo aver assistito ad un rvm bollente sull'avvicinamento della sua fidanzata all'aitante tentatore Riccardo Colucci.

Nel villaggio delle donne, Delia sembra aver instaurato un'intesa molto forte con il single detto "Il vichingo" -per via della sua prorompente fisicità- tanto da arrivare a chiedergli di "togliersi tutto" e non solo la maglietta, prima di fare il bagno con lei nelle splendide acque della Sardegna. E alla visione dei nuovi videofilmati montati sulla sua fidanzata, Alex Belli è fuggito via furibondo, tentando di uscire di scena per amore della sua Duran, al grido di "Delia, Delia!". L'attore, intento a fare quindi irruzione nel villaggio delle fidanzate, però, è stato bloccato dallo staff del programma targato Mediaset e il suo gesto sembra non essere piaciuto a molti.

Tra le critiche giunte sui social sul conto di Alex Belli, si leggono infatti messaggi che accusano indirettamente l'attore di finzione: "Alex Belli pensava di replicare la fuga di Ciro (Ciro Petrone, ndr), ma il potere della 'fuerza de los mares' (l'utente allude alle parole della canzone Como yo te amo di Raphael, che ha fatto da colonna sonora al gesto estremo di Petrone, ndr ) è già stato preso e quindi via a recitare come 'peggiore attore non protagonista'. #temptationislandvip". Poi qualcuno sembra voler contestare all'attore di aver usato delle parole 'classiste' per definire la sua relazione con Delia Duran: "Alex, te lo dico da donna, se continui a ripetere sta cosa de 'io mi prendo le Cose e me le porto via'...finisce male. Piccolo consiglio pratico, portate 'na cipolletta quando, per motivi di scena, devi piagné... Una lacrima in croce è utile!". E ancora: "'Una donna va presa, conquistata e mantenuta' . Alex Belli potevi restare nell'oblio dopo CentoVetrine e invece hai voluto strafare!".

