Temptation Island vip, Delia vicina a Riccardo: "Ti devi togliere tutto". Belli osserva

Manca poco all'attesa nuova puntata di Temptation island vip e le ultime anticipazioni trapelate in rete sono, a quanto pare, molto bollenti per la coppia new-entry nel viaggio dei sentimenti, parliamo di Alex Belli e Delia Duran. In un esclusivo videofilmato condiviso dal profilo ufficiale Instagram di Temptation island, sono contenute delle esclusive immagini che vedeno -in anteprima- Delia particolarmente vicina al tentatore Riccardo, in una scena da sogno: i due protagonisti si sussurrano parole dolci e si scambiano gesti romantici. "Io però mi levo la maglietta, tu no", dichiara Riccardo parlando a Delia, poco prima di fare il bagno nelle splendide acqua della Sardegna insieme alla fidanzata di Belli. "No, non posso, perché non ho il costume- ribatte a Riccardo visibilmete imbarazzata la Duran, che subito dopo lancia una provocazione al tentatore invitandolo a togliersi anche i jeans -... Ti devi levare tutto però".

Delia Duran molto vicina a Riccardo, a Temptation island vip

Dalle ultime immagini trapelate in rete, che fanno da spoiler della quinta puntata in arrivo, trapelerebbe quindi che Delia sia fisicamente molto attratta da Riccardo, l'aitante single detto "il vichingo" per la sua prorompente fisicità.

Per scoprire la reazione avuta da Alex Belli all'ultimo video della sua fidanzata, non ci resta altro che attendere la nuova puntata del docu-reality sui tradimenti.