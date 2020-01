Alfonso Signorini: "Il mio sogno? Vedere Elena Boschi docciarsi al Gf Vip!"

Mercoledì 8 gennaio e in prima serata, su Canale 5, riaprirà i battenti il Grande Fratello Vip. Lo spin-off del Grande Fratello dedicato ai "very important people" verrà condotto da Alfonso Signorini, con la collaborazione speciale di Wanda Nara e Pupo. E quest'ultimi sono i protagonisti della conferenza-stampa che si è tenuta oggi, in vista del via all'atteso reality-show. Particolarmente entusiasta, di subentrare al timone del Gf Vip e al posto di Ilary Blasi, si è detto Signorini in occasione della nota conferenza, dove ha fatto sapere che sogna di vedere la Boschi docciarsi nella Casa.

"Sono molto contento -ha dichiarato sulla sua conduzione al reality in partenza domani, nel cui cast dei concorrenti non figurano politici-, io mi sento a casa. Per me, è il nono anno al Gf. Ho visto il Gf Vip nascere. Mi sento a casa per molte ragioni, è un programma mio, nelle mie corde. Quest’anno, ho responsabilità diverse e ne sono consapevole. Non sono un conduttore, sono un conduttore sui generis, sarò me stesso. Mi sento a casa, perché lavoro con dei grandi professionisti. C’è stata molto cura nella scelta del cast. Il cast di quest’anno fa la differenza, soprattutto per le personalità e non solo per i nomi. Era quello che io auspicavo e che abbiamo faticosamente realizzato".

Sul conto della sua scelta di ingaggiare Pupo e Wanda Nara, come opinionisti del reality, ha riportato: " Al mio fianco, volevo due volti fuori dal giro. Ho pensato subito a Pupo: lo vidi come inviato a La Fattoria e mi conquistò subito. Sono sicuro che Pupo mi batterà sul tempo, quando si tratterà di fare le domande giuste. Wanda Nara è una donna che mi incuriosisce, perché è una donna che lavora in un ambiente molto maschilista come quello del calcio. E’ una donna con una marcia in più. E’ di una simpatia e di una comicità involontaria… Mi ha abbracciato, dicendomi: 'Buon anno!'. A me lo dici! La voglio come agente".

Il suo Gf sarà "un'alternanza di registri": "Per me, il Gf è un insieme di elementi, è come avere tanti colori per cominciare a disegnare un affresco che ci auguriamo di realizzare. Sarà un Grande Fratello come la vita... La vita è fatta di emozioni, di storie, di vissuti ma è fatta anche di leggerezza e di cazzeggio. Mi piace la leggerezza, non la stupidità. Mi piace divertirmi in modo intelligente. Sono sicuro che, con le persone che abbiamo scelto, mi divertirò. Sono il primo conduttore maschio di un reality, ma non mi pongo questo problema. Finalmente, gli uomini hanno conquistato un posto da conduttore di reality! Sono felice di aver conquistato questo traguardo. Per i look azzardati, ci sarà Wanda Nara! Come conduttore, sarò dinamico, non sarò fisso a favore di luci, non mi interessa. Spero di trasmettere il mio entusiasmo. Voglio dare la mia impronta, ho limato quello che non mi piaceva".

Il motivo dell'assenza di politici al Grande Fratello Vip

In occasione della conferenza stampa sul Gf vip 4, il cui contenuto è emerso nelle ultime ore in rete, Signorini ha motivato l'assenza di politici nel cast del Gf vip4.