Wanda Nara al Gf Vip: "Vado avanti e indietro tra Milano e Parigi"

C'è grande attesa per il via al Grande fratello vip, che riaprirà i battenti il prossimo mercoledì 8 gennaio, su Canale 5. Nelle ultime ore sono trapelate in rete le prime anticipazioni sull'atteso reality, che giunge nel 2020 alla sua quarta edizione e verrà condotto da Alfonso Signorini, con la collaborazione degli opinionisti Pupo e Wanda Nara. E, in vista dell'atteso appuntamento tv, è emerso in rete il contenuto della conferenza-stampa tenutasi sul rinnovato format Mediaset, che vede protagonisti proprio Signorini, Pupo e la Nara. Quest'ultima, al noto evento, ha rivelato il desiderio che vorrebbe realizzare partecipando come opinionista al Gf vip 4. Che sarebbe quello di riuscire a tirare fuori il suo vero "io".

" A Tiki Taka, non posso uscire da alcune regole e lì non esce la mia personalità -ha fatto, infatti, sapere -. Io sono diretta e spesso quello che voglio dire, non lo posso dire. Al Gf Vip, mi potranno conoscere meglio tutti. Mi aspetto una crescita a livello personale in questo settore. Voglio anche che cresca la mia amicizia con Alfonso”. La showgirl argentina, classe 1986 e moglie del calciatore Mauro Icardi ha lasciato intendere, quindi, che a Tiki Taka non sempre riesca a mostrarsi per com'è realmente. La stessa ha, inoltre, confidato di essersi buttata alle spalle un anno 2019 difficile. “È un po’ difficile questo anno- ha aggiunto-, un anno particolare, vado avanti e indietro tra Milano e Parigi". La procuratrice sportiva, che ufficialmente risiede a Milano, soffre per via dei suoi spostamenti dovuti al trasferimento del marito Icardi, che attualmente vive a Parigi e gioca per il Paris Saint Germain. Nonostante il suo anno turbolento, peró, Wanda ha dato il benvenuto al 2020 accettando di partecipare al Gf Vip.

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip

In occasione della conferenza-stampa registratasi per il Gf vip 2020, Wanda Nara si è presentata in un tailleur bianco e ha rivelato di essere stata invitata da Alfonso Signorini a prendere parte al reality in arrivo: "Sono una grande fan di questo format. Non so se io riuscirei a stare dentro ad una casa, soprattutto quando si è tutti vip. Sono felicissima della chiamata di Alfonso, anche se quando mi ha chiamata, mi sono spaventata un po’! 'Cosa avrà scoperto?', mi sono detta! Questa proposta non potevo lasciarmela scappare. Sono contenta di fare altro".

Su Instagram, intanto, è stata divulgata la nuova copertina di Tv, sorrisi e canzoni, dove figurano i 19 vip confermati nel cast dei concorrenti del Gf vip 4. A quest'ultimi si aggiungono 4 "Highlander" (vecchie glorie del Grande Fratello, ndr), i quali si sfideranno presto al televoto. E solo due, tra i quattro ex concorrenti del Gf, avranno la possibilità di accedere allo spin-off del Gf dedicato ai "very important people".

Stando a quanto si apprende alla visione della nuova copertina di Tv, sorrisi e canzoni, al Gf vip 4 concorrono alcuni ex protagonisti di noti programmi tv. Nell'immagine rivelatrice della nota fonte, in alto appaiono i seguenti vip: il figlio d'arte Paolo Ciavarro, il modello Andrea Denver, la modella Fernanda Lessa, l'attore Antonio Zequila. Al centro, sono immortalati l'ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto, l'egittologo Aristide Malnati, l'influencer Clizia Incorvaia, il conduttore Michele Cuccuzza, la produttrice Rita Rusic, gli attori Fabio Testi e Licia Nunez. In basso, figurano, invece, la modella Elisa De Panicis, la scrittrice Barbara Alberti, l'ex concorrente di Miss Italia Carlotta Maggiorana, la conduttrice Adriana Volpe e l'ex naufraga Antonella Elia. Seduti a terra sono ritratti l'ex volto di Temptation island vip Pago, l'ex tronista di Uomini e donne Ivan Gonzalez e l'attore Andrea Montovoli.