Alice Campello accusata di anoressia. I fan: "Troppo magra"

Dopo la nascita dei due gemellini, Alice Campello non ha tardato a rimettersi a lavoro ed in pochissimo tempo l’abbiamo vista tornare al top della sua forma fisica.

Tuttavia, a sentire i suoi follower, l’ultimo scatto che la giovane modella ha condiviso su Instagram la ritrae eccessivamente magra. Infatti, Alice posa in piedi a bordo piscina mentre sponsorizza un nuovo costume intero di un brand molto famoso. Capelli al vento, occhiali da sole e abbronzatura dorata completano il look.

Ma i fan non possono non notare "l’eccessiva magrezza" di Alice in questa foto. Con un tono di rimprovero, il web tuona contro di lei: “Sicuramente molto figa ma un po' troppo magra” , “Sei eccessivamente magra, non è un bellissimo messaggio” , “Sempre più scheletrica, con qualche chilo in più staresti decisamente meglio” e “Ti prego, mangia!” .

Infine, c’è anche chi si spinge oltre e commenta così: “Credo tu sia anoressica ormai…” Fortunatamente, però, alcuni utenti cercano di smorzare l’atmosfera e ipotizzare che il suo corpo tonico sia semplicemente dovuto a un ottimo metabolismo che, dopo il parto gemellare, le ha consentito di tornare più in forma di prima.

