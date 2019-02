Alice Campello e Alvaro Morata: "Mi sposi un'altra volta?"

È una delle coppie più amate che si destreggia abilmente tra voli privati, hotel di lusso e viaggi verso destinazioni esotiche. Ma dopo i bebè la vita cambia, anche per loro.

Tutto l'amore del mondo è racchiuso in questa foto, in una promessa che in tante sognano ma che in questo caso fa sorridere un pò. Non si tratta infatti della ricorrenza dell'anniversario di matrimonio bensì di una vera e propria supplica in ginocchio per chiedere alla propria moglie - la bellisima Alice Campello - di potersi prendere un'ora di tempo libero da dedicare unicamente a...Fifa.

La domanda sorge spontanea: semplice svago o un attento studio delle tattiche di gioco degli avversari? In ogni caso, il giovane calciatore spagnolo è la testimonianza di quanto sia importante e, allo stesso tempo difficile, ritagliarsi del tempo per sè quando si diventa genitori. E quando il piccolo non è uno bensì due splendidi gemellini di nome Alessandro e Leonardo di soli sette mesi, la strada non può che essere in salita.

Ma se si è in due a percorrerla tutto è più facile: in casa Morata non manca infatti una buona dose di romanticismo, spesso immortalata negli scatti che la giovane influencer pubblica su Instagram o in una delle sue tante dediche al marito, come questa:

A te che sei l’amore della mia vita, il papà dei miei figli e il marito più incredibile che potessi desiderare. GRAZIE per tutto quello che fai per me ogni giorno. Ti amo infinitamente!

Una coppia che, nella sua spontaneità, fa tenerezza. La stessa tenerezza con cui molte di noi scelgono di concedere un'ora di tempo al proprio partner per giocare la partita di calcetto nel campo dietro casa. E voi, vi ci ritrovate?