Alice Campello, spunta un pancino sospetto: "Ho fatto il test"

Alice Campello e Alvaro Morata sono senza dubbio una delle coppie più amate del web. I due, infatti, sembrano legati da un sentimento sincero e solido come pochi al mondo. E, nonostante l’arrivo dei gemellini, coccole e momenti intimi non mancano mai, come testimoniato dagli scatti condivisi sui loro profili social.

Tuttavia, pare che il mondo del calcio stia per accogliere l’ennesimo bebè. A darne l’annuncio ci ha pensato direttamente la futura mamma Alice. In una delle storie di Instagram, la modella ha pubblicato un video in cui si confida con la madre e dice di aver effettuato il test. Il video finisce con la madre di Alice che chiede alla figlia: “Che test hai fatto?” , ma lei non pubblica il seguito, né spiega ai suoi follower a che test si riferisse. Ecco così che il dubbio si insinua sui social e in molti notano un particolare che potrebbe confermare quanto detto dalla giovane neomamma.

Nello scatto in questione, Alice sfoggia un mini bikini dal color arancio fluo che mette in risalto la sua abbronzatura dorata abbinata a un corpo mozzafiato. Alcuni utenti notano però una certa rotondità del ventre, ipotizzando una seconda gravidanza. La domanda è sempre e solo una: “Sei incinta?” , ma all’orizzonte non c’è alcuna risposta. Allo stesso tempo c’è chi smentisce il pancino sospetto: “Ragazzi ha avuto due gemelli il ventre non potrà tornare identico a prima, non siamo magiche!” e “Pancia sospetta? Allora io sono incinta da una vita e non lo sapevo. Ad avercelo dopo una gravidanza gemellare, complimenti!” .

Il dubbio però c'è: sarà davvero in attesa del terzo figlio? Non resta che attendere ulteriori notizie da parte della diretta interessata.

