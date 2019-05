All Together Now, J-Ax si commuove con la voce di Luca

Anche i duri hanno un cuore tenero e J-Ax lo ha dimostrato durante la puntata del 23 maggio di All Together Now, commuovendosi per l’esibizione del giovane cantante Luca.

Il ragazzo, che si è presentato davanti al muro dei 100, è stato inizialmente sottovalutato dallo stesso rapper che, vedendolo così giovane, ha commentato: “ Mi sembra uno che o veniva qui o andava ad un torneo di Fortnite ”. Solo Fabio Rovazzi, ospite della seconda puntata di All Together Now, ha avuto fiuto individuando in Luca un ragazzo che avrebbe potuto stupire. E così, infatti, è stato.