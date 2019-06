All Togheter Now, il vincitore è Gregorio Rega

È giunta alla conclusione la prima edizione di All Togheter Now che ha decretato il vincitore di questa stagione: Gregorio Rega, che ha convinto e commosso il muro dei 100 con la sua voce unica ed inimitabile.

Dieci concorrenti sono arrivati alla finalissima di All Togheter Now e si sono sfidati tra loro a suon di brani indimenticabili della musica italiana e internazionale, mentre due ospiti d’eccezione, Al Bano e Renato Zero, hanno avuto modo di partecipare ed apprezzare le voci dei partecipanti in gara. Al timone dello show Michelle Hunziker accompagnata dal divertente J-Ax, capitano del muro dei 100 che ha selezionato nel corso delle puntate andate in onda i cantanti che hanno partecipato alla serata conclusiva dello show musicale.

Alla fine, sono stati proprio Gregorio Rega e Veronica Liberati a contendersi il titolo di vincitore di All Togheter Now e il premio in palio di 50mila euro. È stata una sfida alla pari quella tra i due cantanti, che hanno incantato ed emozionato i presenti con canzoni come "Yes I Know My Way" o "Somebody to Love” – per Gregorio – e “Caruso” o “Don't let the sun go down on me – per Arianna. Ma è stato proprio Rega a convincere del tutto i giudici presenti a trionfare nella finalissima.

32enne di Napoli, Gregorio Rega non è un volto sconosciuto ai talent show: ha partecipato a The Voice of Italy avendo come coach prima J-Ax e poi Noemi, che l’ha scelto come “back vocalist” dei suoi concerti. Con i 50mila euro vinti, il giovane ha raccontato di voler realizzare uno dei suoi sogni più grandi: incidere un disco.