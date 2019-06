All'asta i pantaloni iconici di Olivia Newton John in Grease

Olivia Newton John mette all’asta i pantaloni di “Grease” per aiutare la ricerca sul cancro.

Come riporta Sky, la settantenne attrice ha deciso di far battere alcuni suoi cimeli personali, relativi al musical cult. In particolare dei pantaloni di pelle nera, molto attillati e iconici, che vengono indossati nel finale del film, mentre Newton John e John Travolta - che nel film interpreta l’interesse sentimentale della giovane e pudica Sandy, cioè Danny Zucko - ballano sulle note del celeberrimo brano “You’re the One That I Want”.

I pantaloni si stima saranno battuti tra i centomila e i duecentomila dollari, ma non saranno i soli oggetti all’asta appartenuti a Olivia Newton John. Gli altri cimeli che l’attrice intende donare alla ricerca sul cancro sono una giacca delle Pink Ladies - le amiche di Sandy nel film - e un abito in pizzo rosa in stile anni ’50 indossati da Newton John alla première di Los Angeles. Dal film Xanadu vengono invece degli stivali di pelle scamosciata alti fino alla coscia.





La vendita di tutti questi oggetti contribuirà al centro benessere e ricerca contro il cancro “Olivia Newton John”. L’attrice ha rivelato all’inizio di quest’anno come le sia stato diagnosticato un tumore per la terza volta.

In attesa dell’asta, che si svolgerà l’1 e 2 novembre, tutti questi oggetti saranno esposti al Museum of Style Icons di Newbridge in Irlanda e poi nell’edificio Standard Oil di Los Angeles.

Martin Nolan, direttore esecutivo di Julien's Auctions, ha descritto Newton John come un " fenomeno della cultura pop ”. Ha aggiunto che la sua " straordinaria carriera che include il suo ruolo da protagonista in Grease, uno dei film di Hollywood e delle colonne sonore di maggior successo di tutti i tempi, e le sue registrazioni di alcuni dei più grandi singoli del XX secolo la rendono più di una semplice star ".

