Altra bufera sulla royal family. Multa per eccesso di velocità per la nipote della Regina Elisabetta

Per la corona inglese non c’è un attimo di respiro. Con lo scandalo del Principe Andrea che di recente ha creato diversi problemi alla Regina Elisabetta, tanto da estrometterlo in via definitiva dalla vita di corte, ora come riportano diversi tabloid inglesi, la famiglia regale deve far fronte a un altro scandalo, a un piccolo (ma grande) problema che di fatto potrebbe minare l’equilibro precario della Corona. Questa volta non si tratta né di Meghan Markle né dei continui dissidi che la duchessa di Sussex ha avuto con Kate Middleton, al centro della bufera c’è Lady Tatiana Mountbatten.

La giovane ha 29 anni, non è una reale a tutti gli effetti, anche se vanta persino una parentela con gli zar di Russia, ma è una nipote diretta della Regina Elisabetta. Non frequenta spesso la vita di corte, non ha incarichi ufficiali e non ha un vero titolo nobiliare. È solo una giovane rampolla con una grande passione per i cavalli e, proprio questo hobby, ha permesso alla piccola lady di entrare nelle grazie della Sovrana dato che, anche la Regina Elisabetta, ha un amore per cavalli da corsa. È molto attiva sui social, ma oltre ad avere legami con la famiglia non ha un vero lavoro. Viene definita una ‘english social girl’, ovvero una donna inglese che si dedica al sociale. Di recente però la giovane è stata fermata dalla polizia di Londra.

Dovrà pagare una multa di oltre 600 euro per aver guidato superando i limiti di velocità e inoltre è stata anche ritirata la patante per sei mesi. Guidava una Porche ultimo grido e, secondo quando è trapelato in rete, pare che la Lady abbia cercato di corrompere l’ufficiale di polizia affermando di essere la nipote della Regina Elisabetta, sperando di poter evitare la costosa multa. Ma così non è stato. Un brutto colpo per la Corona inglese in un periodo per nulla semplice. La legge è uguale per tutti e, a quanto pare, neanche gli eredi della Sovrana sono esenti da multe salate e problemi con la legge.

Quanto è accaduto a Lady Mountbatten è solo uno dei tanti casi giudiziari in cui sono stati coinvolti i rampolli dei Windsor. Ancora oggi sono celebri i piccoli problemi avuti con la legge del giovane Principe Harry, tanto è vero che per sfuggire ai fotografi e ai gossip, il figlio di Lady D. si era persino rifugiato nell’esercito.