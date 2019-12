Alunna de Il Collegio cacciata di casa perché lesbica

Mariana Aresta è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione de Il Collegio, quest'anno ambientato nel 1982. La ragazza ha ottenuto discreta popolarità con il programma di Rai Due e questo le ha permesso di denunciare e di dare voce alla situazione drammatica che sta vivendo nelle ultime ore.

Mariana, che non ha ancora compiuto 17 anni, pare sia stata allontanata dalla casa dei genitori perché lesbica e fidanzata con una ragazza. La giovanissima ex studentessa del Collegio vive a Bitritto, un piccolo centro della periferia barese. Nei giorni scorsi ha condiviso sul suo profilo social una foto che la ritrae in compagnia della sua fidanzata. Uno scatto innocente come tanti se ne vedono sui profili social dei giovanissimi ma il fatto che Mariana ci fosse un'altra ragazza non è stato accettato dalla famiglia. Dapprima è stato chiesto alla giovane influencer di eliminare la foto, prima di allontanarla da casa. " Da una questione di pura immagine siamo passati ad una questione personale con la mia ragazza che adesso non può nemmeno più venire a casa mia. Non vedo l’ora di avere una casa mia e non dover rivedere mai più molti componenti della mia famiglia che mi hanno trattata da inutile e oggetto di vergogna ", ha scritto Mariana nelle sue storie di Instagram, sempre più utilizzate come strumento di sfogo dei giovanissimi.

Questo accadeva ieri ma oggi, dopo la denuncia della ragazza, la situazione è degenerata. " Mi hanno detto che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so che cosa fare ", ha scritto la ragazza mostrandosi in lacrime, in un pianto disperato per il rifiuto da parte della sua famiglia. Dopo il momento di sfogo, a distanza di qualche ora Mariana Aresta ci ha tenuto a specificare che ad andarle contro è stata tutta la sua famiglia eccetto sua madre. La donna pare che avrebbe preferito che la figlia non pubblicasse lo scatto in compagnia della sua fidanzata ma è comunque stata al suo fianco, tanto da essere allontanata anche lei.

Le ore successive di Ariana Aresta sono trascorse apparentemente serene insieme alla sua fidanzata. Le ragazze hanno trascorso il pomeriggio in un centro commerciale, forse un modo per aiutare Mariana a distrarsi per qualche ora in attesa di momenti migliori. Da quanto scritto dalla giovane protagonista de Il Collegio, pare il padre l'abbia invitata numerose volte ad andare via di casa perché da quanto racconta la Aresta non accetterebbe l'omosessualità di sua figlia. La denuncia della ragazza è stata molto forte, sicuramente coraggiosa, e ha strappato il velo di omertà. Riuscirà a ricucire il rapporto con i genitori?