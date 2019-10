Alvaro Morata e Alice Campello innamorati a Milano: "Sei la mia vita"

Passano gli anni ma Alvaro Morata e Alice Campello sembrano essere più innamorati che mai. La coppia non perde occasione per condividere sui social momenti di romanticismo e dolci dediche d'amore.

Con la bella influencer, il campione spagnolo ha trovato la sua dolce metà, tanto che in poco tempo i due sono arrivati all'altare e sono diventati genitori di due splendidi gemelli. Nonostante questo, riescono ancora a trovare del tempo da dedicare a loro stessi, come dimostrano le immagini condivise sui loro social negli ultimi giorni. Approfittando dello stop dei campionati per permettere alle nazionali di giocare le partite per la qualificazione ai prossimi campionati europei, Alvaro Morata e Alice Campello sono volati in Italia per un break all'insegna del romanticismo.

Il calciatore in un post ha deciso di rivelare come e quando ha conosciuto la bella bionda, condividendo una foto scattata nel ristorante che ha fatto da cornice per il loro primo incontro. “ Tutto è iniziato qui, in questo ristorante ti ho visto per la prima volta, ed ero già pazzo di te dopo 5 minuti, sognavo di fare con te tutto quello che ad oggi abbiamo fatto, e Molto di più, un matrimonio, 2 bambini e ogni giorno una avventura insieme. Sei la mia vita, grazie di tutto, ti amo ”, ha scritto Alvaro Morata in un perfetto italiano a corredo di un'immagine che li ritrae sorridenti e felici con un calice di rosso in mano.