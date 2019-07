Amadeus e Giovanna Civitillo dopo le nozze: "Solo adesso ci sentiamo marito e moglie"

A distanza di dieci anni dalle nozze civili, Amadeus e Giovanna Civitillo si sono promessi amore eterno davanti a Dio con una cerimonia romantica in una chiesetta di Roma.

La celebrazione e la festa sono state la realizzazione di un sogno per il conduttore e la sua compagna, che hanno potuto finalmente suggellare il loro amore come da tradizione. Intervistato dal settimanale Oggi, Amadeus spiega i motivi per i quali lui e Giovanna tenevano molto al matrimonio cattolico. “ Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato – ha fatto sapere lui, raggiante - . Siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie ”.