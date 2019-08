Amazzonia in fiamme: Leonardo Di Caprio pubblica foto sbagliata dei roghi

I vasti incendi che stanno devastando la foresta amazzonica da ormai diverse settimane hanno risvegliato l'istinto ambientalista di molti personaggi famosi che, nelle ultime ore, stanno lanciando l'allarme attraverso foto e post social di sensibilizzazione. Non sempre però ciò che è stato condiviso dai vip di mezzo mondo sui propri profili social corrisponde a verità. Molti sono, infatti, caduti in errore pubblicando vecchie fotografie risalenti a incendi passati o addirittura raffiguranti altre zone della terra. Tra coloro che sono caduti nel tranello c'è il divo di Hollywood, Leonardo Di Caprio, da sempre in prima linea nella difesa del pianeta. La famosa foto della foresta che brucia, divisa a metà, dove il fuoco lambisce la vegetazione verde non è infatti attuale. L'immagine, come ha spiegato il "The Guardian", risale infatti a molti anni fa, più precisamente al 1989, e venne pubblicata per la prima volta nel 2007 quando un altro incendio devastò l'Amazzonia.

L'attore americano è così finito al centro della polemica per aver condiviso sui suoi profili social la foto di un incendio avvenuto in Amazzonia sì, ma il secolo scorso (post poi rimosso). Le foto pubblicate non sarebbero dunque recenti, ma vecchie. Una gaffe commessa in buona fede, che però ha suscitato non poco clamore. Leonardo Di Caprio non è però il solo a esser caduto in errore, anche altre star internazionali hanno pubblicato scatti che non riguardano affatto i roghi dell'Amazzonia. La foto condivisa dall'attore americano David Licauco, in cui si vede solo fumo e vegetazione dalla prospettiva aerea, risale al 2018, anno in cui la CNN la mandò in onda per la prima volta e non riguarda l'Amazzonia. La foto in questione, infatti, immortala roghi risalenti al 2018 in Svezia e un incendio avvenuto in Montana nel 2000.

Anche Cristiano Ronaldo, nel sensibilizzare l'attenzione sulla notizia, ha pubblicato una vecchia fotografia risalente addirittura al 2013 per lanciare il suo grido di allarme. Una condivisione impazzita e fuori controllo che potrebbe interessare, nei prossimi giorni, anche altri personaggi famosi.