Amber Rose, liposuzione dopo il parto

Amber Rose ha deciso di dare un taglio definitivo ai chili accumulati con la gravidanza, affidandosi alle mani esperte del suo chirurgo di fiducia: la modella, a sole sei settimane dal parto, ha deciso di sottoporsi alla liposuzione. La donna ha condiviso tutto con i suoi 19 milioni di fllowerm pubblicando un video su Instagram dove, adagiata sul lettino, è pronta per l'intervento. Sul viso sono presenti alcuni segni neri: le zone circolettate con il pennarello sono quelle dove il medico aspirerà il grasso in eccesso, che la modella definisce una linea ereditaria distintiva della sua famiglia. Inoltre, le verrà aspirato il grasso dal ventre accumulato durante la gravidanza stessa, un intervento risolutivo che la rende molto felice.

Amber, che si sentiva ancora incinta di sei mesi, ha deciso di suggerire a suoi fan le capacità del suo medico, perché considerato il migliore nel settore. Nonostante l'estremo entusiasmo nel volersi liberare chirurgicamente del peso accumulato, molti esperti consigliano alle madri di aspettare almeno sei mesi: una tepistica adeguata per recuperare le forze e riportare il corpo al suo equilibrio consueto. La modella ha dato alla luce il piccolo Slash Electric Alexander, avuto dal compagno Alexander 'AE' Edwards, ma è anche madre del seienne Sebastian, concepito con l'ex marito Wiz Khalifa.

Non è un segreto l'amore di Amber per la chirurgia estetica e la liposuzione: le sue curve ne sono una testimonianza, ma recentemente ha confessato di volersi sottoporre a un intervento di riduzione del seno. Le forme esagerate sono diventate un vero peso fisico e spesso complicato da sostenere, una sorta di zaino ingombrante, come dichiarato dalla stessa Rose. Per il momento si rilassa dopo la liposuzione, in attesa di recuperare la forma fisica e l'energia di sempre.

