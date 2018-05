Ambra Angiolini con la maglia da 300 euro. E gli utenti la bocciano: "Non è una vera comunista"

Quella maglia è troppo costosa. E così Ambra Angioni è stat insultata sui social a causa dell'outfit indossato al Concertone del Primo Maggio a Roma. Il motivo che ha fatto scattare la gogna mediatica? Quello di "non essere una vera comunista". La presentatrice non sarebbe stata quindi in linea con i principi dell'evento dedicato alla Festa dei Lavoratori. "Ambra che fa la morale con un maglione da 400€. Ma andatevene af...", scrive un utente su Twitter. La maglia condannata sui social costa più di 300 euro ed è firmata Alberta Ferretti. Per molti spettatori Angiolini non avrebbe avuto il diritto di parlare di chi non ha lavoro mentre la indossava.





I grandi comunisti sul palco del #1M2018: Ambra col pullover Ferretti da 325 euro. — Mojopin (@mojopin82) 1 maggio 2018