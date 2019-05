Francesco Renga regala rose rosse ad Ambra

La faccia è sorridente, come quella di chi sa di essere fortunata. Ambra Angiolini ha voluto condividere con i suoi follower la bellissima sorpresa ricevuta in occasione della festa della mamma. Nella foto pubblicata nelle stories del suo account Instagram, Ambra Angiolini è immortalata mentre stringe a sé uno splendido mazzo di rose rosse, dono d’amore e affetto da parte dei figli nel giorno dedicato alle mamme.

Nel biglietto che si vede in primo piano salta, però, all’occhio una firma speciale oltre a quella dei figli, quella dell’ex marito Francesco Renga, che si è unito a Iolanda e Leonardo negli affettuosi auguri ad Ambra Angiolini: “Alla mamma più bella del mondo”. Un messaggio che ha fatto sognare i tanti fan della coppia, che hanno pensato a un possibile riavvicinamento tra i due.

In realtà la coppia Angiolini – Renga ha definitivamente voltato pagina. I due hanno intrapreso da tempo due strade diverse con nuovi compagni: lei al fianco del tecnico juventino Massimiliano Allegri (del quale si è definita “innamorata” in una recente intervista), lui con la bresciana Diana Poloni. Tra loro però l’affetto e la stima reciproca non sono mai venute meno, come lei stessa aveva spiegato nel salotto di Mara Venier poche settimane fa: “Siamo persone che si vogliono molto bene io e Francesco, molto unite anche se non siamo più compagni”. Nel messaggio scritto a mano e allegato alle rose rosse si legge, infatti, “papà Francesco”, parole che sottolineano il ruolo del cantante nelle dinamiche familiari attuali.

