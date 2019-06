Ambra e Kikò hanno passato la notte insieme?

La semifinale del Grande Fratello 16 ha decretato l’uscita di Kikò Nalli, che ha potuto riabbracciare Ambra Lombardo dopo un periodo di lontananza forzata. Ma dopo la diretta, i due hanno trascorso la notte insieme?

Il dubbio è stato insinuato nei telespettatori proprio da Barbara d’Urso, che ha ospitato la “professoressa” del GF nel suo salotto pomeridiano di Canale 5. La conduttrice, che è solita postare delle Instagram story nei momenti di break pubblicitario o poco prima della diretta, ne ha registrata una in cui chiedeva alla Lombardo: “ Dove hai passato la notte? Ti vedo pettinata bene! Hai una piega particolare Ambra! ”. Evidente l’imbarazzo della ex concorrente del reality show, che ha tentato di glissare sulle domande irriverenti e un po’ imbarazzanti della d’Urso.