Ambra Lombardo attaccata dal web, dopo il malore di Kikò Nalli: "Non vai da lui, in ospedale?"

Dopo aver animato il gioco del Grande Fratello 2019, Ambra Lombardo e Kikò Nalli sono tornati a far parlare di sé. Questa settimana, Kikò aveva accusato un improvviso malore e, stando a quanto riportato da Sabaudia informa, l'ex gieffino è stato trasportato da un'ambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove lo stesso è rimasto ricoverato al fine di poter monitorare le sue condizioni di salute. All'inizio si pensava che Nalli avesse accusato un infarto, ma il malessere dell'ex marito di Tina Cipollari nonché neo fidanzato di Ambra Lombardo, a quanto pare, è stato provocato da un brusco innalzamento della pressione riportato da Nalli. Sebbene ai primi controlli - a cui si è sottoposto Kikò- il malore di quest'ultimo si sarebbe rivelato di lieve entità, molti utenti sui social si sono scagliati in massa contro l'ex gieffina Ambra Lombardo, con la quale Kikò Nalli ha avviato un'importante frequentazione tra le mura della casa del Grande Fratello 16, condotto da Barbara d'Urso.

Se da una parte Kikò Nalli, dopo essere stato ricoverato in ospedale, si era riattivato sul suo profilo Instagram, rassicurando in un'Instagram story i follower circa le sue condizioni di salute, dall'altra parte l'ultima fiamma dell'ex gieffino, Ambra Lombardo, ad oggi non avrebbe mai commentato in rete quanto è accaduto di spiacevole a Nalli. Un particolare quest'ultimo che ha scatenato non poche polemiche mediatiche, che non accennano a placarsi soprattutto alla luce del contenuto delle ultime storie pubblicate su Instagram dalla sexy professoressa. Nelle ultime 24 ore, Ambra ha segnato il suo ritorno su Instagram, postando una serie di storie, in cui parla al web della sua passione per la moda e le sfilate, senza, però, mai nominare il suo ex coinquilino nella casa del Gf16, Kikò Nalli. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, Ambra e Kikò starebbero, comunque, mandando avanti un fidanzamento a distanza, tra Sabaudia, Roma e Milano.

Ambra Lombardo e il silenzio mediatico su Kikò Nalli

Per ciò che concerne Kikò Nalli, Ambra Lombardo sembra aver scelto di trincerarsi in un silenzio-mediatico, il che nelle ultime ore ha scatenato diversi messaggi di contestazione, riportati sui social da parte degli utenti. “Kikò e all’ospedale di Latina -si legge in un messaggio destinato da un utente alla Lombardo-, come mai tu sei in Sicilia dalla tua famiglia? Io avrei preso il primo aereo per raggiungerlo”. “Non raggiungi Kikò, che è finito in ospedale?", è il messaggio scritto da un altro utente. “Ma si può capire se state insieme ancora?”, si chiede un altro follower, ancora, sul conto dei due ex gieffini. Oltre alle critiche, per Ambra sono giunti anche messaggi di supporto, scritti dai fan: “Certi messaggi non si sbandierano! Ma si saranno sentiti in privato”; “Figurati se lei non sa che Kikò è in ospedale! Sicuramente lei ci ha parlato in privato. Non serve niente sbandierarlo”.

