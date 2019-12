Kikò Nalli in ospedale per un malore

Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Kikò Nalli è tornato al centro dell'attenzione mediatica per via di un malore. Secondo quanto riportato da Sabaudia informa, l'ex gieffino ha accusato improvvisamente un malessere, mentre si trovava nella casa in cui risiede a Sabaudia. A segnalare quanto accaduto a Nalli sono stati i familiari, i quali si sono rivolti prontamente al 118 al fine di far trasportare d'urgenza Kikò al pronto soccorso. Un'ambulanza ha trasportato l'ex concorrente del Grande Fratello presso l'ospedale più vicino alla residenza di quest'ultimo, ovvero il centro ospedaliero Santa Maria Goretti di Latina.

Inizialmente, si sospettava che Kikò avesse accusato un infarto. Ma dai risultati dei primi accertamenti ematologici e cardiologici effettuati in ospedale, è emerso che il malessere è stato provocato da un brusco innalzamento della pressione, riportato da Nalli. Sebbene il malore dell'ex gieffino sia risultato, ai primi controlli, di lieve entità, i medici hanno deciso di tenere sotto controllo medico il famoso paziente, che pertanto, al momento, resta ricoverato in ospedale.

Nonostante il malore, Kikò Nalli sembra non perdersi d'animo. O almeno questo è quanto emerge dal contenuto di un nuovo post pubblicato proprio dall'ex gieffino. Nelle ultime ore, l'ex marito di Tina Cipollari si è riattivato sul suo profilo Instagram, dall'ospedale presso cui è in cura, al fine di rassicurare i suoi follower. "Sto bene, tutto apposto…- si legge in un'Instagram story che l'hairstylist ha condiviso con il web-, solo un forte stress". A conclusione del suo ultimo messaggio social, Kikò Nalli ha voluto, inoltre, destinare delle parole ai suoi hater, per poi ringraziare indistintamente tutti, in primis chi continua a sostenerlo: "Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace…Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti”.

Kikò Nalli e la love-story con Ambra Lombardo

Se da una parte Kikò Nalli è tornato attivo su Instagram, rivelando al web il malore che ha accusato in questi giorni, dall'altra parte la fidanzata di quest'ultimo, Ambra Lombardo -che l'ex gieffino ha conosciuto tra le mura della casa del Grande Fratello- sembra essersi trincerata in un silenzio mediatico. Ad oggi l'ex gieffina non avrebbe, infatti, commentato quanto è accaduto in questi giorni al compagno. Tuttavia, Ambra e Kikò starebbero portando avanti il loro fidanzamento a distanza, frequentandosi tra Milano, Roma e Sabaudia.

