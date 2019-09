Ambra Lombardo: "Ecco la solita foto del lato b per attirare likes"

L'ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d'Urso, Ambra Lombardo, fa discutere con una foto hot su Instagram: l'intento è ironico ma molti fan non colgono la provocazione e la accusano di essere identica a tutte.

In attesa di vederla (forse) nella trasmissione Melaverde di Canale 5, la professoressa Ambra Lombardo incanta il web con una foto piccante postata su Instagram: sullo sfondo uno spettacolare mare all'ora del tramonto e in primo piano l'ex gieffina che mostra le terga all'obiettivo. Il viso è inquadrato di profilo e una mano è adagiata sensualmente sulla spalla. Ma quello che colpisce veramente l'occhio dei suoi follower è il lato b, lasciato ben in vista grazie ad un costume che non riesce a coprire le curve della donna e mette in evidenza anche il segno dell'abbronzatura.

L'intento di Ambra Lombardo, però, non è solo quello di esibire la sua bellezza. "... E in mezzo a quelle di tutte... Poteva mancare la mia??? Eehnnò! Ecco la solita foto lato-B-attira-likes!", scrive la professoressa, lasciando trasparire un intento ironico e provocatorio. La fidanzata di Kikò Nalli sembra voler stigmatizzare l'abitudine di accompagnare citazioni colte a scatti sexy: "Ma per fare la differenza vi allego le letture consigliate per settembre o vi linko un curioso articolo sull'estinzione della Talpa dorata somala...". "Ciao estate e ciao originalità!", conclude sarcastica la bella siciliana.

La maggior parte degli utenti sembra ipnotizzata dallo scatto piccante di Ambra Lombardo: "Qua c'è poco da leggere molto da ammirare!". Molti apprezzano la sfumatura ironica del post: "Ambra elegante anche nel modo di asfaltare, come te nessuno". Qualcuno però non coglie l'intento provocatorio della donna e non rinuncia a vergare il solito commento moralisteggiante: "Se avessi voluto realmente distinguerti allora avresti evitato di mettere questa foto. La verità è che siete tutte identiche: morte di likes". Ma per chi non comprende l'ironia del post, arrivano prontamente in aiuto le fan di Ambra Lombardo con una frase lapidaria: "Cercate di leggere tra le righe ogni tanto e sforzate po' il vostro cervello!".

