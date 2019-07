Ambra Lombardo ha nostalgia della vecchia vita: "Mi manca raccontare, spiegare, insegnare"

Fare l’insegnante è un lavoro bellissimo ma molto impegnativo. Secondo il vocabolario Treccani il compito di una maestra è “ far sì, con le parole, con spiegazioni, o anche solo con l’esempio, che qualcun altro acquisti una o più cognizioni, un’esperienza, un’abitudine, la capacità di compiere un’operazione, o apprenda il modo di fare un lavoro ”. Lo sa bene Ambra Lombardo, la ex gieffina, che ha lasciato il suo posto di professoressa per dedicarsi alla moda.

La fidanzata di Kikò Nalli insegnava Lettere, prima in Sicilia e poi in un liceo di Milano. Ambra Lombardo è stata una docente per molti anni, fino a quando ha stravolto la sua vita. Non si è pentita della scelta che ha fatto, ma a volte pare che sia soggetta a momenti di nostalgia, come è evidente dai suoi ultimi post su Instagram.

“ La candida rosa! Ricordate Dante? Il Paradiso? Cos’era la candida rosa? Chi lo sa? E sì, un po’ di nostalgia ”, ha chiesto ai suoi follower sotto la prima immagine, come se fossero i suoi “nuovi” alunni. Nel post seguente Ambra Lombardo ha scritto tutti i suoi incipit letterari preferiti e ha aggiunto: “ Gli inizi… quelli belli! E sì, bellezze, oggi è il giorno dei ricordi. E vi confesso che mi manca raccontare, spiegare, insegnare. Ma al solito, positiva come sono, per combattere la malinconia, assieme agli inizi vecchi penso a quelli nuovi ”.

E di nuove esperienze Ambra Lombardo ne sta facendo tante: divisa tra tv e moda. Nel cassetto pare ci sia anche un programma televisivo che la coinvolgerebbe insieme al fidanzato Kikò Nalli. “ Finchè non arrivano chiusure reali, non dico nulla” , ha detto il parrucchiere in una recente intervista.