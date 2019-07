Kikò Nalli e Ambra Lombardo insieme in tv: "Abbiamo ricevuto una proposta"

La love story tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo procede a gonfie vele ed è tempo di pensare al futuro, lavorativo oltre che di coppia. In un’intervista alla rivista Sono, l’hair stylist ha dichiarato di aver ricevuto una proposta interessante per la prossima stagione televisiva, che coinvolgerebbe anche la sua dolce metà, sempre più proiettata verso il mondo della moda.

“ Ci hanno proposto un programma tv insieme, ma finché non arrivano chiusure reali non dico nulla ”, ha raccontato Kikò Nalli. Fino alla firma del contratto sarà impossibile sapere di più riguardo questo nuovo progetto, anche se molti scommettono su Temptation Island Vip. La trasmissione metterebbe a dura prova la coppia, allontanando (forse) per sempre le malelingue. “ La nostra è una favola moderna che sta diventando sempre più importante – ha detto il parrucchiere -. Il nostro è un amore pulito, senza doppi fini o giochi. Daremo modo alla gente di credere in questa nostra storia ”.

Intanto, però, Kikò Nalli vorrebbe dedicarsi alla sua vera passione, quella per i capelli: “ Per ora, comunque, visto che amo il mio lavoro, sto facendo di tutto per tornare a “sforbiciare”: è questa la mia vita, quella che voglio ”.

Di diverso parere, invece, sembra essere la sua fidanzata che ha momentaneamente lasciato il suo posto come professoressa di Lettere in un liceo milanese, per tornare a tempo pieno nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2004, Ambra Lombardo iniziò a fare la modella e presentatrice, ma a causa di un "amore" sbagliato fu costretta a rinunciarvi e ad abbracciare la carriera di insegnante, prima in Sicilia e poi nel capoluogo lombardo.