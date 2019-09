Ambra Lombardo smentisce la rottura con Kikò: "Non ci siamo mai lasciati"

La fine della relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli ha tenuto banco per diversi giorni dopo la pubblicazione dell'intervista alla ragazza sul settimanale Nuovo. Sembrava che i due avessero messo un punto definitivo alla loro favola d'amore ma in queste ore è arrivata la smentita dell'ex insegnante, che dopo tanti giorni ha finalmente deciso di parlare per raccontare la sua versione dei fatti.

“ Vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie virali che ho visto pubblicate un po’ ovunque, su Instagram, web e giornali, che riportano tutta una serie di falsità. Io non ho mai lasciato Kikò, Kikò non ha mai lasciato me. Noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza ”, comunica Ambra Lombardo nelle sue storie di Instagram, smentendo categoricamente le notizie tratte dal settimanale Nuovo, che riportava un virgolettato. Nessuna rottura tra i due, quindi, ma solo una crisi (presumibilmente passeggera) dovuta alla distanza. Quello dell'ex insegnante su Nuovo sarebbe stato, quindi, uno sfogo dettato dalla malinconia per l'assenza del suo uomo. Ambra Lombardo poi continua: “ Non abbiamo problemi di intimità. Siamo una coppia felicissima. Kikò è un uomo meraviglioso. Cerchiamo per quanto possibile di risolvere le nostre difficoltà legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città. E come tutte le coppie nella nostra stessa situazione litighiamo. Ma troviamo sempre un modo di fare la pace. ”

Eppure le parole di Ambra Lombardo sul settimanale Nuovo sembravano essere piuttosto chiare. Quella di Ambra Lombardo è sembrata a tutti gli effetti una richiesta di attenzioni e di cambiamento. La ragazza ha 34 anni e sogna di avere un figlio ma Kikò sembra essere ancora legato al matrimonio precedente per le questioni organizzative, quindi non avrebbe modo di assecondare la richiesta della sua amata. Tutto risolto, quindi, all'interno della coppia formatasi all'interno del GF16?