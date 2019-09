Kiko Nalli e il post sibillino: "Ci sono momenti in cui devi essere rispettato"

Da qualche giorno si rincorrono le voci di una presunta rottura tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli, coppia formatasi durante il Grande Fratello 16. I due sembravano molto affiatati fino a pochissimi giorni fa, hanno trascorso l'estate insieme in giro per l'Italia e hanno mostrato a tutti i fan la prova del loro amore. Eppure, stando a quanto riportato nell'intervista di Ambra al settimanale Nuovo, i due si sarebbero lasciati.

La ragazza non ha usato mezzi termini per raccontare i motivi della rottura con Kiko Nalli, svelando anche dettagli molto intimi della loro relazione. Ambra ha accusato Kiko di non essere capace di darle l'amore che lei desidera, accusando l'uomo di non dimostrarle nei fatti i suoi sentimenti. “ Un rapporto va vissuto non solo a parole. Mi chiede di avere pazienza ma ho 34 anni e sogno un figlio ”, ha detto la ragazza siciliana, secondo la quale anche l'intimità tra i due non era delle migliori: “ In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C'era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità, come è normale che sia. Chicco è riuscito a venire da me solo tre volte. Abbiamo avuto pochissimo tempo per stare completamente da soli... Sono una santa. L'attrazione però tra noi è forte. ” Sono parole molto forti quelle dell'ex insegnante, che sembra abbia terminato la pazienza: “ Chicco mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza. ” I due, anche per l'età diversa e il percorso di vita differente, a quanto pare hanno intrapreso questa relazione a velocità diverse. Ambra Lombardo è già proiettata ad avere una famiglia insieme al parrucchiere di Sabaudia, che però ancora deve uscire del tutto dal matrimonio precedente. Dalle parole di Ambra Lombardo al settimanale Nuovo non si percepisce una chiusura definitiva nei confronti di Kikò Nalli, ma gli scambi social indiretti delle ultime ore tra i due sono stati abbastanza significativi. “ Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato. Non ho voglia di parlare, ho voglia di tirare le somme di tante cose ” ha scritto Nalli nel post della buonanotte di ieri sera. Non fa cenno ad Ambra Lombardo ma i suoi seguaci hanno letto nelle sue parole un chiaro riferimento alla sua fidanzata. Poco dopo, è Ambra a condividere un post sibillino, quasi una risposta a Kikò: “ Bisognerebbe imparare ad ascoltare col cuore, a guardare con la mente, a sentire a pelle, a tastare a naso, ad odorare a vista e a usare tutti i sensi. Ma, più di tutti, il buon senso! ” Come si evolverà?