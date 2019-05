Gf, Ambra Lombardo: “Sono vittima di stalking"

Nelle ultime settimane è stata protagonista del gossip per il flirt al GF16 con Kikò Nalli, ma Ambra Lombardo ha voluto raccontare anche un aspetto più privato – e triste – della sua vita.

Ospite di Mattino Cinque, la “professoressa” del Grande Fratello è intervenuta in merito al dibattito sulle vittime di stalking e ha svelato di esserne stata protagonista in prima persona. Ambra, infatti, ha raccontato di aver vissuto una storia d’amore durata pochi mesi con l’uomo che, una volta lasciato, ha iniziato a perseguitarla facendole vivere un vero e proprio incubo. “ Ho subito stalking, so benissimo come ci si sente, cosa si prova. Ho sporto istanza di ammonimento per allontanare questa persona dagli spazi della mia vita – ha rivelato la Lombardo a Federica Panicucci – Questa persona, però, continua a scrivermi con profili falsi, con numeri di telefono falsi, continua ad essere invasiva e lesiva ”.