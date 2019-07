American Pie compie 20 anni. Che fine hanno fatto gli attori?

American Pie è pronto a spegnere le sue 20 candeline: esattamente il 9 luglio del 1999 uscì in America il primo capitolo della saga, firmato dai fratelli Paul e Chris Weitz.

Il film racconta la storia di quattro amici, Jim, Kevin, Paul e Oz, all’ultimo anno di liceo, ossessionati dal desiderio di perdere la verginità, prima di andare al college. Secondo i patti, devono avere il loro primo rapporto sessuale entro il ballo di fine anno. Quasi tutti riescono nell’intento, ma non senza accumulare episodi imbarazzanti.

American Pie al botteghino ottenne un successo sconvolgente, raggiungendo i 235 milioni di dollari. Il cast fu riconfermato e la saga si arricchì di altri tre film, più quattro spin-off. Gli attori, diventati famosi, hanno proseguito tutti la carriera anche alla fine della saga, recitando in altre serie tv, pellicole cinematografiche e spettacoli teatrali. Alyson Hannigan (Michelle Flaherty in American Pie), ad esempio, già famosa per aver lavorato in "Buffy l'ammazzavampiri", ha consolidato la sua carriera diventando Lily Aldrin, protagonista di How I Met Your Mother.

Ma non tutti se la sono passata così bene in questi anni.

Chris Klein e i problemi di alcolismo

L’attore statunitense, ora 40enne, interpretava il ruolo di Oz Ostreicher, l’unico personaggio che ha trovato il vero amore nel primo film e ha deciso per questo di rimandare la sua “prima volta”. Dopo American Pie 1, recitò in "We Were Soldiers" insieme a Mel Gibson, nel 2006 nella commedia "American Dreamz" di Paul Weitz e poi in numerose serie televisive, tra cui la quinta stagione di "The Flash".

Nonostante questo, l’attore, ex fidanzato di Katie Holmes e Ginnifer Goodwin, è stato arrestato due volte per guida in stato di ebrezza. La prima nel 2005: è stato fermato a San Diego in California, ed è stato condannato a pagare una multa di 1800 dollari e a 150 ore di servizio in comunità. La seconda nel 2010.

Tara Reid, il carattere brusco e l’amicizia con il bisturi

Guardando le foto attuali dell’attrice, è difficile riconoscere il volto della dolce e matura Vicky Lathum, la fidanzata del liceo di Kevin. Negli anni l’attrice di American Pie si è sottoposta a numerosi interventi di liposuzione e mastoplastica, che le hanno modificato totalmente i connotati.

L’anno scorso è stata cacciata da un volo, insieme al suo cagnolino, per essersi lamentata del servizio in modo poco educato. Il personale di bordo deve averla riconosciuta a stento.

Seann William Scott, lo sbruffone di American Pie, e la riabilitazione