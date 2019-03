Amici 18, Ricky Martin è il primo coach del serale

Il primo appuntamento del serale di Amici di Maria De Filippi, il noto talent-show di Canale 5 condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo, viene già anticipato come un momento televisivo all'insegna dei colpi di scena. La prima puntata della fase serale del noto format andrà in onda il prossimo 30 marzo e vedrà tra i giudici speciali la cantante Loredana Berté, la quale è reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, e alla quale potrebbero aggiungersi nelle vesti di coach i cantanti Laura Pausini e Biagio Antonacci. E non è solo per questo, che Amici sta facendo parlare di sé. Ebbene sì, secondo le ultime anticipazioni, è stato ufficializzato il primo coach del talent-show condotto da Maria De Filippi, che non è italiano, ma si era già presentato ad Amici.

Ricky Martin torna ad Amici, nelle vesti di coach! Lo scoop-bomba

E alla fine il primo coach ufficializzato in vista del primo serale di Amici 18 è il cantante latin-pop più amato al mondo, stiamo parlando del leggendario Ricky Martin. Il performer, e grande artista sia nella danza sia nel canto, vestirà i panni di direttore artistico del talent-show nonché coach per gli allievi della scuola più amata dagli italiani. "Anteprima BubinoBlog – Si è appena conclusa la registrazione di Amici di Maria De Filippi e vi sveliamo alcune notizie sulla prima puntata del serale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, in partenza sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. Il nuovo coach: Ricky Martin", questo è quanto si è appreso poco fa via social-media. La notizia che vede certa la presenza di Ricky al serale di Amici ha letteralmente circumnavigato l'internet nel giro di pochi minuti.